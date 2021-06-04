МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Россия должна выходить из-под влияния доллара и укреплять собственную валюту, заявил в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Надо относиться очень бережно к тем средствам, которые у нас есть, а американская валюта, доллар, зачастую используется, в том числе, для политического давления. Мы с вами видели, чем это заканчивается. Поэтому надо выходить из-под влияния доллара и укреплять собственную национальную валюту", — заявил Володин в эфире "Первого канала" во время включения с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Ну а если есть возможность, конечно, лучше диверсифицировать вложения, а для этого всегда есть валюты тех стран, которые сбалансируют риски", — добавил спикер ГД.

Минфин РФ накануне объявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках ПМЭФ. Сегодня на доллары и евро приходится примерно по 35% вложений ФНБ.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.