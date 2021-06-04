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https://1prime.ru/state_regulation/20210604/833849723.html
Россия может стать страной "вакцинного туризма"
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Россия может открыться для "вакцинного туризма" с июля, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Россия с июля может открыться для вакцинного... ПРАЙМ, 04.06.2021
россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Россия может открыться для "вакцинного туризма" с июля, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Россия с июля может открыться для вакцинного туризма", — сказал он, выступая на панели ПМЭФ "Борьба с инфекциями: риски будущего".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.