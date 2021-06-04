С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Россия может открыться для "вакцинного туризма" с июля, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Россия с июля может открыться для вакцинного туризма", — сказал он, выступая на панели ПМЭФ "Борьба с инфекциями: риски будущего".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.