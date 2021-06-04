С-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена, поскольку есть стабильность, достаточно предсказуемые условия, и с осени в страну пойдут иностранные инвестиции.

"В России, я считаю хорошие времена уже настали. Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос, что называется в нас…. Та ситуация, которая сложилась — стабильность, достаточно предсказуемые условия, которые есть у нас в стране…. Я уверен, что с осени, после всех перипетий этого лета, пойдут иностранные инвестиции…. Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю мы сможем удивить и помочь российскому населению", — заявил он, выступая на ПМЭФ.

По его словам, важно продемонстрировать развитие внутри страны и удивить мир, как это сделали "когда-то Япония, Китай, Катар, Корея".

"Международная обстановка не будет стоять на месте, мы видим смену однополярного мира. К 26-28 году уже ни у кого не будет сомнений, что он будет биполярный. В общем, это очевидно, Китай займет своё место", — отметил Дерипаска.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.