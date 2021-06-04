С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Дефицита рабочей силы на российских промышленных предприятиях и в отраслях, курируемых Минпромторгом, сейчас нет, труд заключенных в этот сектор экономики привлекать не планируется, заявил глава министерства Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ-2021.

Идею использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов, ранее озвучил директор ФСИН России Александр Калашников.

"На наших предприятиях такая задача не стоит, — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о привлечении труда заключенных в промышленности. — У нас для этого есть высококвалифицированная рабочая сила, где мы не чувствуем дефицита на сегодняшний день".

При этом он напомнил, что в прошлом году на этапе острой пандемии заключенные привлекались к пошиву марлевых масок.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.