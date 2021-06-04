С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Российские родители с начала программы возврата части стоимости путевок в детские лагеря приобрели путевок на 2,1 миллиарда рублей, возврат средств составил около 1 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Программа действительно пользуется очень большой популярностью. Буквально за несколько дней с начала программы, которая началась 25 мая, уже сейчас транзакций мы видим примерно на 2,1 миллиарда рублей. Уже почти миллиард рублей нашим гражданам был возвращен", — сказал Чернышенко в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ.

Он также подчеркнул, что по поручению президента РФ те, кто приобрел детские путевки до начала этой программы, также имеют возможность ей воспользоваться.

Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря отдыха стартовала 25 мая, первоначально приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться из лагеря — вплоть до 15 сентября. Ранее Чернышенко сообщил, что кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки, компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября.

По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.