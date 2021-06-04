С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Цены на продукты питания в России стабилизировались, рост цен превышает инфляцию только на так называемый "борщевой набор", заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о стабилизации цен на продукты, заместитель председателя правительства сказала: "Можно так говорить". Она также указала, что в кабинете министров налажен мониторинг цен на еженедельной основе, при этом данные поступают из разных источников: от контрольно-кассовой техники, Росстата, Минэкономразвития, Минпромторга и Минсельхоза.

"Все эти данные собираются воедино, и мы смотрим всю цепочку, от производства до контрольно-кассовой техники, до конкретного потребителя, что происходит с ценами. И в последнюю неделю мы фиксируем превышение цен над уровнем инфляции только в отношении "борщевого набора", но это сезонный фактор. Самый большой вклад, больше 11% — это картофель", — добавила Абрамченко.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.