МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума отметил, что экономика РФ и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню. Путин назвал максимальную стоимость жилья по льготной ипотеке

Путин заявил, что в России увеличилась безработица и "припали" доходы, но никакой катастрофы не произошло.

"Да, здесь есть проблемы. И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали", — заявил он, выступая на ПМЭФ.

Президент РФ поручил в ближайшее время запустить постоянно действующую программу молодежной занятости, включая предпринимательство. Кроме того, глава государства призвал кабмин усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица особенно высока.

"Правительству следует усилить программы содействия занятости в тех субъектах федерации, где безработица пока еще высока. При этом подчеркну: нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона", — сказал он. Минтруд назвал самую бедную категорию россиян

"Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежного предпринимательства", — добавил президент.

Российские власти не склонны считать, что пандемия коронавируса стала причиной всех проблем в экономике, многие из них носят структурный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы понимаем, что такие вызовы, как относительно высокий процент безработицы молодежи, напряжение на некоторых региональных рынках труда спровоцированы не только последствиями эпидемии. Мы не склонны сваливать на эпидемию. Мы понимаем, что они носят и системный характер, эти проблемы, связанный с нерешенными структурными проблемами нашей экономики", — резюмировал глава государства.