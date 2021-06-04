2021-06-04T15:20:49+03:00
2021-06-04T15:20:49+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210604/833852754.html
"Автоваз" приостановит производство ряда моделей Lada
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"Автоваз" приостановит выпуск автомобилей на трех производственных линиях с 7 по 11 июня из-за дефицита электронных компонентов, говорится в сообщении автоконцерна. "К сожалению,... ПРАЙМ, 04.06.2021
автоваз, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июня — ПРАЙМ. "Автоваз" приостановит выпуск автомобилей на трех производственных линиях с 7 по 11 июня из-за дефицита электронных компонентов, говорится в сообщении автоконцерна.
"К сожалению, незапланированный дефицит в поставках электронных компонентов на "Автоваз" продолжается. Компания вынуждена продлить время простоя производственных линий на следующей неделе. Линия №1 (платформа B0) будет остановлена 7-9 июня. Линия №3 (Niva Legend) и Линия №5 (Granta) будут остановлены с 7 по 11 июня", — отмечается в сообщении.
Ранее, 2 и 3 июня, компания также объявляла о приостановке линии по производству Lada Granta и B0 из-за нехватки комплектующих.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности " АвтоВАЗа " расположены в Тольятти — АО " АвтоВАЗ ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске — ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.