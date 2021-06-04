С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя, чтобы под предлогом борьбы с углеродным следом перекраивались инвестиционные потоки в чьих-то конкретных интересах.

"Нужно убрать в сторону политические и прочие разногласия. Не превращать переход к углеродной нейтральности в инструмент нечестной конкурентной борьбы, когда под предлогом углеродного следа в чисто конкретных интересах пытаются перекраивать инвестиционные и торговые потоки", — заявил Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что Россия может занять особое место на рынке углеродных единиц, для этого надо бороться с пожарами, заниматься лесовосстановлением.

"Значимость природного потенциала России для обеспечения климатической устойчивости планеты в целом огромная, колоссальная. И, конечно, в силу своих естественных природных преимуществ Россия может занять особое место на глобальном рынке углеродных единиц", — отметил Путин.

"Для этого необходимо нарастить эффективность использования лесов и земель, повысить их поглотительную способность. А именно, наращивать площади лесовосстановления, бороться с лесными пожарами, расширять территории нетронутой природы: заповедники, национальные парки. Собственно говоря, мы это и делаем и намерены делать в будущем", — добавил президент.

Путин также призвал российские компании, покупающие или планирующие покупать за рубежом углеродные единицы, вкладываться в климатические проекты в РФ.

"Я прошу понимать это как прямой посыл тем российским компаниям, которые покупают или уже начинают покупать, или задумываются о том, чтобы покупать углеродные единицы за рубежом. Планируют это делать в дальнейшем. Вместо этого нужно было бы вкладывать ресурсы в климатические проекты в нашей стране. В конечном итоге, выгода будет больше у тех, кто это делает. Экономическая выгода будет больше. Эффективнее будет эта работа. И на перспективу рассчитана", — сказал президент.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Также в рамках своего выступления на ПМЭФ-2021 президент России назвал "чушью и передергиванием" заявления, что РФ якобы не заинтересована в решении глобальных экологических проблем, в том числе климатических.

"Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, но сразу могу сказать — это чушь, это миф! А то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почву, таяние вечной мерзлоты", — сказал Путин.

Он добавил, что выручка от проектов климатической отрасли в России в перспективе превысит 50 миллиардов долларов в год.

"Значимость природного потенциала России огромна и колоссальна. По оценкам экспертов выручка новой климатической отрасли в ближайшей перспективе может превысить 50 миллиардов долларов в год. Это хорошее, выгодное направление для инвестиций для российских и зарубежных компаний. Мы приглашаем к такой работе заинтересованные компании и будем создавать для этого все необходимые условия", — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что "в силу масштаба, места и роли России в мире, экологические и климатические проекты в нашей стране многие десятки лет будут играть ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.