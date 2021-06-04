МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Китайская Ant Group, которую контролирует основатель Alibaba Джек Ма, получила разрешение на управление потребительской финансовой компанией. Как отмечает CNBC, это говорит о позитивных переменах в истории с противостоянием властей и интернет-гиганта. Alibaba получила крупнейший штраф в истории Китая

Ant Group получит пятидесятипроцентную долю в новом предприятии и внесет в уставный капитал 4 миллиарда юаней (порядка 626 миллионов долларов), сообщил китайский регулятор банковской и страховой сферы. Оставшуюся долю получат шесть других акционеров. Предприятие в том числе сможет выдавать розничные займы и выпускать облигации, в его рамках также будет работать кредитный бизнес Ant, исключительно важный для компании.

Напомним, что борьба Пекина с бизнесом Джека Ма началась в ноябре, когда власти велели приостановить размещение акций Ant Group, выходившей на китайский фондовый рынок. Затем компанию вынудили трансформировать ее бизнес, отдав больше контроля государству.

Конфликт, по мнению экспертов, был вызван критическими высказываниями Ма в адрес властей и их усилий по регулированию технологической сферы. За время противостояния китайские власти накладывали ряд ограничений на работу компании и блокировали ее приложения. Так, в апреле Alibaba оштрафовали на рекордную для Китая сумму в 2,78 миллиарда долларов.