МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Безработица в США в мае снизилась до 5,8% с уровня апреля в 6,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 559 тысяч, следует из данных министерства труда страны. Фьючерсы на индексы США слабо колеблются в ожидании данных по безработице

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения уровня безработицы до 5,9% в мае, при этом прогнозировался рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 650 тысяч.

Ведомство также повысило оценку роста числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за апрель до 278 тысяч с 266 тысяч.

Министерство сообщило и то, что почасовая заработная плата в стране в мае выросла на 0,5% в месячном выражении и составила 30,33 доллара, а в годовом выражении — на 2%.

Безработица в США в апреле 2020 года на фоне коронавируса подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.