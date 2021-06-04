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Безработица в США в мае снизилась до 5,8%
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Безработица в США в мае снизилась до 5,8% с уровня апреля в 6,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 559 тысяч, следует из данных... ПРАЙМ, 04.06.2021
безработица, сша, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Безработица в США в мае снизилась до 5,8% с уровня апреля в 6,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 559 тысяч, следует из данных министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения уровня безработицы до 5,9% в мае, при этом прогнозировался рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 650 тысяч.
Ведомство также повысило оценку роста числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за апрель до 278 тысяч с 266 тысяч.
Министерство сообщило и то, что почасовая заработная плата в стране в мае выросла на 0,5% в месячном выражении и составила 30,33 доллара, а в годовом выражении — на 2%.
Безработица в США в апреле 2020 года на фоне коронавируса подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.