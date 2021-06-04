МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) за первые пять месяцев увеличила перечисления в бюджет РФ на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,412 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства. Импорт в Россию из дальнего зарубежья с начала года вырос на 28,3%

"За пять месяцев 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 2 411,7 миллиарда рублей. Достигнутый фискальный результат на 27,7% превысил прогнозное задание. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых ФТС России, увеличилась на 37,3%, или на 654,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что платежи, взимаемые при импорте товаров, составили 1,659 триллиона рублей, их поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 38%.

Также, как сообщает ФТС, экспортная составляющая доходов бюджета, администрируемых службой, в текущем году обусловлена ростом объемов экспорта и мировых цен на углеводороды.

"За пять месяцев 2021 года сумма таможенных платежей, взимаемых при вывозе товаров, составила 693,1 миллиарда рублей, что на 47,1% больше прогнозного задания", — также говорится в сообщении.