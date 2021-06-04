С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Россия готова рассматривать расчеты в нацвалютах и евро с учетом того, что США, судя по их действиям, не ценят доллар как мировую резервную валюту, заявил президент России Владимир Путин.

"В целом мы готовы рассматривать возможности расчетов и в национальных валютах. Мы со многими странами это делаем сейчас, нашими партнерами. Готовы говорить о расчетах в евро. Евро для нас абсолютно приемлем в расчетах по газу. Это можно делать, конечно, и, наверное, нужно делать", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021.

"Если эмитент, в данном случае Соединенные Штаты, свою национальную валюту не ценят как международную резервную, – а, судя по всему, они не очень ценят, поскольку используют ее как инструмент конкурентной и политической борьбы, – это наносит ущерб, конечно, доллару как резервной валюте мировой", — добавил президент.

Путин отметил, что Россия не собирается использовать отказ от доллара в качестве политического инструмента, но мировая финансовая система говорит о необходимости множества резервных валют.

"В целом мы готовы рассматривать возможности расчетов и в национальных валютах… Мы-то не хотим использовать эти инструменты в какой-то там политической возне, мы не собираемся этого делать, но сама логика развития мировой экономической системы, мировой валютной системы, говорит о том, что нужна множественность резервных валют", — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент отметил, что множественность резервных валют необходима, чтобы гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики и финансовой системы.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.