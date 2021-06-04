С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Представителям российской металлургической отрасли не стоит обижаться на слова вице-премьера РФ Андрея Белоусова об изъятии у них сверхдоходов на 100 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин.

В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства — не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.

"Что касается металлургов, то я прошу коллег — я их всех знаю поименно, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в таком запале дискуссионном может быть высказался несколько резковато, но дело в чем — дело в том, что конъюнктура рынка изменилась, и эта отрасль начала получать сверхдоходы — это очевидная вещь", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021.

Президент также отметил, что отрасль хочет такие же сверхдоходы получать не только за счет экспорта, но и внутри страны. "Понять их можно — что же терять деньги, если их можно заработать", — добавил глава государства.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.