МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Минтруд предлагает майские выходные в 2022 году сделать раздельными: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 3 мая и 10 мая соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

"Таким образом, с учетом нормы статьи 112 Кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней в 2022 году будут следующие дни отдыха: с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года; 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая; с 11 по 13 июня; с 4 по 6 ноября", — говорится в пояснительной записке.

Подчеркивается, что проект постановления подготовлен для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней согласно статье 112 Трудового кодекса РФ.