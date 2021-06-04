2021-06-04T17:47:23+03:00
2021-06-04T17:47:23+03:00
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Майские выходные в 2022 году будут раздельными
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Минтруд предлагает майские выходные в 2022 году сделать раздельными: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале... ПРАЙМ, 04.06.2021
майские праздники, выходные, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Минтруд предлагает майские выходные в 2022 году сделать раздельными: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Согласно пояснительной записке к документу, предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 3 мая и 10 мая соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
"Таким образом, с учетом нормы статьи 112 Кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней в 2022 году будут следующие дни отдыха: с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года; 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая; с 11 по 13 июня; с 4 по 6 ноября", — говорится в пояснительной записке.
Подчеркивается, что проект постановления подготовлен для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней согласно статье 112 Трудового кодекса РФ.