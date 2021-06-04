С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил о положительной динамике восстановления рынка труда и снижении безработицы в России. Путин назвал две наиболее актуальны проблемы России

"Безусловно, мы имеем на сегодняшний день положительную динамику восстановления рынка труда, у нас безработица снижается", — сказал министр журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

По итогам мая безработица составила 5,2%, уточнил министр, отметив, что для достижения допандемийного уровня надо трудоустроить ещё порядка 700 тысяч человек.

Кроме того, Антон Котяков сообщил, что Минтруд подготовит комплексную программу поддержки молодежной занятости. "С учётом поручения, которое сегодня озвучил президент, мы подготовим в правительстве комплексную программу поддержки молодежной занятости", — сказал министр журналистам на ПМЭФ-2021.

Программа будет в ближайшее время представлена на рассмотрение, добавил он.