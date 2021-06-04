2021-06-04T17:55:00+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20210604/833856581.html
Минтруд сообщил о восстановлении рынка труда
Экономика
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Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил о положительной динамике восстановления рынка труда и снижении безработицы в России. "Безусловно, мы имеем на сегодняшний день положительную... ПРАЙМ, 04.06.2021
антон котяков, минтруд рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил о положительной динамике восстановления рынка труда и снижении безработицы в России.
"Безусловно, мы имеем на сегодняшний день положительную динамику восстановления рынка труда, у нас безработица снижается", — сказал министр журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).
По итогам мая безработица составила 5,2%, уточнил министр, отметив, что для достижения допандемийного уровня надо трудоустроить ещё порядка 700 тысяч человек.
Кроме того, Антон Котяков сообщил, что Минтруд подготовит комплексную программу поддержки молодежной занятости. "С учётом поручения, которое сегодня озвучил президент, мы подготовим в правительстве комплексную программу поддержки молодежной занятости", — сказал министр журналистам на ПМЭФ-2021.
Программа будет в ближайшее время представлена на рассмотрение, добавил он.