С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Предельная сумма кредита по льготной ипотеке на новостройки в размере 3 миллионов рублей для всех регионов является оптимальной, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер Марат Хуснуллин.

В пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил продлить программу льготной ипотеки в России на один год — до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита для всех регионов в размере 3 миллионов рублей.

"Мы по результатам прошлого года проанализировали все кредиты. Оказалось, что в стране выдано более 500 тысяч кредитов, и людям в основном нужно до 3 миллионов рублей. Поэтому, так как есть ограничения в финансовых ресурсах, ведь поддержка ипотеки — это все-таки дорогостоящее мероприятие, мы долго с ЦБ РФ проводили совместные мероприятия и расчеты. В итоге пришли к выводу, что это оптимальная сумма для всех регионов", — сказал Хуснуллин.

Правительство России будет внимательно следить за ситуацией с выдачей ипотеки и уровнем спроса на жилье, добавил Хуснуллин.

"Мы посчитали, что в росте цен (на жилье — ред.), рост ипотеки составляет 5%, все остальное – это не ипотека. Мы сейчас посмотрим, что будет происходить с выдачей, потому что каждый раз когда мы говорим, что программа останавливается, то мы формируем ажиотажный спрос. Сейчас мы посмотрим статистику выдачи за июнь и в июле на новых условиях посмотрим статистику выдачи, будет ипотека влиять на рост цен или не будет", — сказал он.

Расширение программы семейной льготной ипотеки даст возможность получить кредиты еще 100-120 тысячам семей, считает вице-премьер.

Гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко считает, что продление льготной ипотеки могло бы быть длительной мерой.

Президент России Владимир Путин в пятницу предложил продлить программу льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках на год — до 1 июля 2022 года для всех регионов страны. При этом ставка будет повышена до 7%, а лимит на покупку квартиры — снижен до 3 миллионов рублей для всех регионов.

"Я в принципе бы эту меру (льготную ипотеку – ред.) на длительный срок ввел. Ну потому что есть кому спрогнозировать экономику", — сказал Мутко РИА Новости на Петербургском форуме.

Помимо этого, Мутко уверен, что продление льготной ипотеки не повлияет на объем невозвратных кредитов.

"Нет-нет, здесь очень серьезно Центральный банк за этим следит", — сказал он РИА Новости.

По его словам, об этом "пока даже речи нет".

Цены на жилье в России могут продолжить расти, считает Мутко.

"Если мы сохраним только операцию по субсидированию, других мер не примем, то, конечно, это даст дальнейший толчок к увеличению цен", — сказал он.

Мутко также добавил, что нужно сбалансировать предложение — это является важным условием.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.