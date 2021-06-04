С.ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – ПРАЙМ. Продление льготной ипотеки на новостройки на один год является оптимальным решением, которое позволит избежать резкого провала спроса, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил продлить программу льготной ипотеки в России на один год — до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита для всех регионов в размере 3 миллионов рублей.

"Мы проводили переговоры, проводили расчеты и пришли к выводу, что оптимальное решение – это 3 миллиона рублей для всех регионов. Еще это продление на один год, чтобы не делать резкого провала (спроса – ред.) ", — сказал Хуснуллин.

Заявления об остановке программы льготной ипотеки создают ажиотажный спрос, добавил Хуснуллин.

"Каждый раз, когда мы говорим, что программа останавливается, то мы формируем ажиотажный спрос. Посмотрим на статистику выдачи (ипотеки – ред.) в июне, в июле посмотрим на выдачу ипотеки на новых условиях. Посмотрим, будет ли она (ипотека – ред.) влиять на рост цен или нет", — сказал Хуснуллин.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.