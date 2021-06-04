МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России в январе-апреле 2021 года увеличилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле сельхозпроизводство снизилось на 0,1%, говорится в оперативном докладе Росстата.

В марте текущего года показатель увеличился на 0,1%. Объем производства сельхозпродукции в апреле в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 365,6 миллиарда рублей, в январе-апреле — 1,08 триллиона рублей. В 2020 году производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом.

На конец апреля поголовье крупного рогатого скота во всех видах хозяйств РФ составляло 18,5 миллиона голов, уменьшившись на 1,7% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года, из него коров — 7,9 миллиона голов (на 1,3% меньше). Поголовье свиней выросло на 0,6% — до 26,6 миллиона, овец и коз — снизилось на 4,6%, до 22,9 миллиона.

На хозяйства населения приходилось 40,5% поголовья крупного рогатого скота, 9,2% свиней, 45,9% овец и коз (на конец апреля 2020 года — 41,3%, 10,1% и 45,5% соответственно). Производство скота и птицы на убой в январе-апреле в хозяйствах всех категорий снизилось на 1,2% в годовом выражении — до 4,7 миллиона тонн (в живом весе), в апреле — выросло на 1,6%, до 1,2 миллиона тонн.

Производство молока за четыре месяца 2021 года в годовом выражении повысилось на 0,9% и составило 9,6 миллиона тонн, в апреле — на 0,7%, до 2,7 миллиона тонн. Производство яиц в январе-апреле уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 1,5% и составило 14,1 миллиарда штук, за апрель — выросло на 0,1%, до 3,7 миллиарда штук.