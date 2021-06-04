2021-06-04T21:36:53+03:00
2021-06-04T21:36:53+03:00
2021-06-04T21:36:53+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210604/833858167.html
РФПИ рассказал об инвестиционном климате России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российская экономика вызывает доверие инвесторов на фоне "напечатанных" в других странах денег, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая... ПРАЙМ, 04.06.2021
рфпи, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83353/90/833539074.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83353/90/833539074.jpg
https://1prime.ru/images/83353/90/833539073.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83353/90/833539073.jpg
https://1prime.ru/images/83353/90/833539061.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83353/90/833539061.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Российская экономика вызывает доверие инвесторов на фоне "напечатанных" в других странах денег, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая на ПМЭФ.
"Наши инвесторы верят в экономику России. Например, с фондом Mubadala (Investment Company – ред.) мы осуществили уже 66 инвестиций. И они особенно видят сейчас то, что напечатаны триллионы лишних долларов, евро, что вызывает мировую инфляцию, и на фоне этих перенапечатанных денег российская макроэкономика вызывает особое доверие. И они готовы резко увеличивать инвестиции в Россию, в том числе исходя из роста капитализации российских компаний, которые они ожидают", — сказал Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.