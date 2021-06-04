С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Российская экономика вызывает доверие инвесторов на фоне "напечатанных" в других странах денег, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая на ПМЭФ.

"Наши инвесторы верят в экономику России. Например, с фондом Mubadala (Investment Company – ред.) мы осуществили уже 66 инвестиций. И они особенно видят сейчас то, что напечатаны триллионы лишних долларов, евро, что вызывает мировую инфляцию, и на фоне этих перенапечатанных денег российская макроэкономика вызывает особое доверие. И они готовы резко увеличивать инвестиции в Россию, в том числе исходя из роста капитализации российских компаний, которые они ожидают", — сказал Дмитриев.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.