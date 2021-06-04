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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210604/833858349.html
Российский ВВП в апреле вырос более чем на 10% в годовом выражении
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Рост ВВП России в апреле 2021 года в годовом выражении составил 10,7%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах Петербургского... ПРАЙМ, 04.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Рост ВВП России в апреле 2021 года в годовом выражении составил 10,7%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Рост ВВП 10,7% год к году", — сказал Решетников.