С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Рост ВВП России в апреле 2021 года в годовом выражении составил 10,7%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Рост ВВП 10,7% год к году", — сказал Решетников.