2021-06-04T22:08:00+03:00

2021-06-04T22:25:22+03:00

2021-06-04T22:08:00+03:00

2021

https://1prime.ru/state_regulation/20210604/833858349.html

Российский ВВП в апреле вырос более чем на 10% в годовом выражении

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Рост ВВП России в апреле 2021 года в годовом выражении составил 10,7%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах Петербургского... ПРАЙМ, 04.06.2021

ввп рф, новости, экономика

https://1prime.ru/images/83251/06/832510674.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83251/06/832510674.jpg

https://1prime.ru/images/83251/06/832510671.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83251/06/832510671.jpg

https://1prime.ru/images/83251/06/832510668.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83251/06/832510668.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60