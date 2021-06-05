МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска в интервью телеканалу РБК назвал свой способ удвоения ВВП России за 10 лет.

По мнению миллиардера, это будет возможно в условиях стабильности.

В частности, для удвоения внутреннего валового продукта страны необходимо развитие долгового рынка, выход на рынки капитала и появление Транссиба 2.0.

В условиях стабильности Российская Федерация сможет в 2,5 раза нарастить ВВП в рублевом выражении. Это возможно уже в ближайшие 10 лет, считает бизнесмен.

"У нас 110 трлн [руб.] нашего ВВП. Я считаю, 10 лет стабильности позволят нам в 2,5 увеличить наш ВВП в рублях", — заявил он.

Одним из главных условий, считает бизнесмен, является увеличение рынка облигаций. Он напомнил, что рынок облигаций РФ составляет 30 триллионов рублей. Это "унизительно мало": уже в настоящее время "нужно порядка 70 триллионов рублей", отметил он.

Долговой рынок — это "шаг к свободе предпринимателей", но без поддержки со стороны Банка России, регулирующего отрасль, этот вопрос не решить", особо отметил Дерипаска.

Вторым шагом, считает предприниматель, нужно будет говорить о рынке капитала, который можно охарактеризовать как "полную свободу".

Следующим шагом должно стать наведение порядка в "самой главной инфраструктуре". Это, по мнению бизнесмена, транспортная и таможенная отрасли.

"У нас основной рынок — это экспортный рынок, нужно быстро туда доехать. Приоритет для нас — это быстрые скоростные грузовые дороги, которые позволят соединить Европу и Азию", — подытожил он.