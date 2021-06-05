ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн — ПРАЙМ. Выездная сессия Петербургского международного экономического форума запланирована на октябрь 2021 года в рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума (ЮПИФ) в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба Фонда развития Югры. Путин оценил устойчивость российской экономики

"Фонд развития Югры и фонд Росконгресс заключили соглашение по организации в Ханты-Мансийске в дни работы Югорского промышленно-инвестиционного форума выездной сессии ПМЭФ "Регионы России: новые точки роста", — говорится в сообщении.

Пресс-служба фонда развития Югры уточняет, что промышленно-инвестиционный форум пройдет в Ханты-Мансийске 7-8 октября. В программе также запланирован третий форум государственно-частного партнерства, съезды "Опоры России" и Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития.

В рамках ЮПИФ традиционно проводится специализированная выставка, посвященная нефтегазовым технологиям, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству, лесной промышленности и деревообработке, а также производству техники и оборудования.

В 2020 году форум впервые состоялся в смешанном формате — очно и онлайн. Основными его темами стали цифровизация производственных процессов, привлечение инвестиций, развитие государственно-частного партнерства.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.