МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб в беседе с URA.RU заявила, что части россиян в ситуации невыполнения условий социального контракта с государством придется возвращать в казну потраченные на них деньги. Россия оказалась в полной зависимости от яиц для вакцин

Тем самым она прокомментировала заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой о том, что порядка миллиона граждан с низкими доходами в текущем 2021 году могут рассчитывать на помощь со стороны государства.

В частности, на эти цели власти планируют заключить 300 тысяч социальных контрактов: на эту меру поддержки могут рассчитывать малоимущие россияне с доходом ниже прожиточного минимума.

"Когда гражданин не является для отчетности, не интересуется дальнейшей судьбой, решил получить новую профессию, но не посещает занятия — в этом случае, то есть в случае невыполнения социального контракта, государство потребует возврата потраченных на обучение средств", — пояснила депутат Бессараб.

Других условий для возврата нет, отметила она.

При этом парламентарий пояснила, что такая мера социальной помощи действует на территории всех субъектов РФ.

Бессараб пояснила, что это не просто пособие, а возможность открыть свой бизнес и получать в течение 12 месяцев помощь с бизнес-планом, с бухгалтерской отчетностью и юридическими консультациями.

"У кого нет достойной профессии, социальный контракт поможет ее получить. Это как раз та ситуация, когда дается возможность зарабатывать, а не просто получать пособие", — добавила она.

Поясняется, что социальный контракт — это соглашение между органами соцзащиты и россиянами. По его условиям гражданину оказывают господдержку в виде денежных выплат или социальных услуг.

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