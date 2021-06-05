МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. У президента России Владимира Путина есть карт-бланш на управление страной как минимум до 2030 года, пишет РБК со ссылкой на миллиардера Олега Дерипаску. Дерипаска назвал способ удвоения ВВП России за 10 лет

Бизнесмен в интервью изданию заявил, что у стран Запада сложились неверные представления о России как о изгое.

"Мы просто другие. У нас другая страна, другая историческая реальность, в которой мы еще живем. Население имеет свои взгляды, через них нельзя перепрыгнуть", — подчеркнул бизнесмен.

Хотя экономические санкции, введенные против России, страшны и "серьезно помучили" Москву, они все равно имеют "свои границы" и возможности.

Дерипаска выразил уверенность в том, что санкционное давление на Москву будет продолжаться в течение двух-трех лет.

"Они такие немножко тугодумы, они считают, что можно еще чуть-чуть надавить на Россию. Помните: "Кто победит — холодильник или телевизор в России?" Понятно, президент победил. У него сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года", — пояснил миллиардер.