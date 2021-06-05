С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Экономика России проходит трансформацию, в ходе которой станет более устойчивой и "зеленой", заявил РИА Новости глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг. Названа неожиданно "грязная" отрасль промышленности

"Мы говорим не только о восстановлении, но и одновременно о трансформации экономики. Мы видим, что экономика не будет прежней, она переходит на более "зеленую", устойчивую траекторию развития", — сказал он на полях ПМЭФ, рассуждая о восстановлении российской экономики от последствий коронавируса.

Шиллинг согласился с словами спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса, сказанными на сессии на ПМЭФ, о том, что отказ мира от углеводородов в качестве энергоносителей потребует реструктуризации до 100% российского бизнеса во всех отраслях экономики.

"Не могу не согласиться с этими словами. Думаю, что его оценки и предложения очень правильны, они открыты для иностранных инвесторов. Он видит и верит в то, что иностранные инвесторы могут в этом участвовать и поддерживает", — прокомментировал Шиллинг.

"Конечно, есть и у российских компаний интересные предложения для Запада. Так что это реальная ситуация, где обе стороны могут выиграть. Нам нужно очень усердно работать, чтобы не упустить это шанс", — подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.