С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. На Петербургском международном экономическом форуме в этом году заключено более 800 соглашений на общую сумму свыше 3,8 триллиона рублей, сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В 2019 году в рамках форума были подписаны 745 соглашений.

"На этом форуме подписали более 800 соглашений, я считаю, что это беспрецедентное количество, и их число превзошло результаты 2019 года. Общая сумма соглашений, при том, что мы не учитывали коммерческие соглашения, превысила 3 триллиона 860 миллиардов рублей", — сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.