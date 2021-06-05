С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Развитие карьеры в ближайшем будущем гарантировано в четырех областях: работе с данными, логистике, медицине и туризме, заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков на ПМЭФ-2021.

Выступая в студии "Знание", Песков рассказал, что сейчас идет тренд на "углубление специализации, на работу с данными". В работе с данными, по его словам, в ближайшее время появятся десятки новых профессий, в частности, специалисты по дата-майнингу — "добыче новых данных", дата-археологи — люди, которые "умеют раскапывать исторические массивы данных". Кроме того, десятки тысяч рабочих мест уже создано в области чистки данных, и в этой сфере сейчас наблюдается "гигантский дефицит". Названа главная тема пленарного заседания ПМЭФ

Песков отметил, в работе с данными "гарантировано трудоустройство в ближайшие 25-30 лет точно, можно сделать блестящую карьеру". Зарплата хорошего специалиста, по данным на рынке сегодня, по его словам, составляет 300-400 тысяч рублей.

"Второй большой блок (профессий будущего – ред.) – это логистика. Мы с вами ленивые существа, мы хотим как: чтобы мы на кнопку нажали, и все тут же случилось, магия", — отметил Песков. По его словам, любые новые профессии, "которые убирают посредников между нами и … исполнением наших желаний – это и есть ключевая перспектива будущего".

"Третье — это, конечно, медицина, медицина с данными, бесконечное место для новых рабочих мест. И четвертое – наверное, это туризм, в первую очередь, внутренний туризм, высоко автоматизированный туризм, тоже на основании данных, но при этом с глубоким понимаем "зеленой" повестки, экологии, как сделать так, чтобы это не вредило людям, как сделать так, чтобы это не вредило природе. Я бы рекомендовал в ближайшие годы выбирать гарантированное карьерное направление именно в этих маршрутах", — сказал спецпредставитель президента.

Песков подчеркнул, что независимо от того, какие soft skills ("надпрофессиональные" навыки, помогающих решать карьерные задачи и хорошо выполнять работу – ред.) востребованы сегодня, успех и успешную карьеру практически гарантирует "глубокая фундаментальная подготовка", которую можно получить в "классических серьезных" университетах. По его словам, при наличии глубоких знаний в математике, физике и в области иностранных языков человек будет востребован "при любом изменении на рыке труда".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.