ЛОНДОН, 5 июн — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Страны G7 договорились ввести минимальный налог для транснациональных технологических компаний в размере не менее 15%. Об этом в субботу по итогам встречи министров финансов "большой семерки" заявил глава минфина Великобритании Риши Сунак.

"На встрече G7 сегодня в Лондоне мои финансовые коллеги и я пришли к историческому соглашению о глобальной налоговой реформе, требующей, чтобы крупнейшие транснациональные технологические гиганты платили свою справедливую долю налогов в Великобритании", — написал министр в Twitter.

Согласно решению G7, технологические компании будут платить налоги в размере не менее 15% в Великобритании.

Данное решение было принято в рамках борьбы с уклонением от уплаты корпоративных налогов крупными технологическими компаниями, такими, как Facebook, Google и Amazon, большинство из которых уплачивает налоги не по месту ведения продаж, а по месту юридической регистрации. В случае с Великобританией, являющейся одним из крупнейших рынков операций техгигантов, налоги уплачивались в Ирландии.

Таким образом, по мнению Сунака, назвавшим данное решение историческим, "правильные компании заплатят правильный налог в правильных местах".