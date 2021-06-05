С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Люди с коронавирусом не попадали на площадку Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

"На площадку люди с коронавирусом не попадали. Вы все проходили тесты и я тоже проходил. И если у кого положительный, ты не попадаешь", — сказал он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.