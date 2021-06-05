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https://1prime.ru/state_regulation/20210605/833863834.html
Организаторы ПМЭФ опровергли проход на форум людей с COVID
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Люди с коронавирусом не попадали на площадку Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь... ПРАЙМ, 05.06.2021
пмэф, новости, экономика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Люди с коронавирусом не попадали на площадку Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
"На площадку люди с коронавирусом не попадали. Вы все проходили тесты и я тоже проходил. И если у кого положительный, ты не попадаешь", — сказал он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.