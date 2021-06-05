2021-06-05T16:31:00+03:00
2021-06-05T16:40:48+03:00
2021-06-05T16:31:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210605/833864179.html
Назван объем поддержки российской экономики в период пандемии
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство России направило на поддержку экономики из-за пандемии коронавируса в прошлом году два триллиона рублей, примерно столько же приходится на текущий год, заявил первый... ПРАЙМ, 05.06.2021
поддержка экономики, пандемия, пмэф, экономика рф, новости, экономика, финансы
https://1prime.ru/images/83240/11/832401194.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83240/11/832401194.jpg
https://1prime.ru/images/83240/11/832401193.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83240/11/832401193.jpg
https://1prime.ru/images/83240/11/832401187.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83240/11/832401187.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210604/833858167.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РАЙМ. Правительство России направило на поддержку экономики из-за пандемии коронавируса в прошлом году два триллиона рублей, примерно столько же приходится на текущий год, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на ПМЭФ.
"Пакет поддержки, который выплатили за 20-й год, был примерно 2 триллиона рублей, это весь пакет поддержки. Еще сколько же примерно сейчас на 21-й год приходится", — сказал Белоусов, выступая на площадке "Знание" на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.