С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РАЙМ. Правительство России направило на поддержку экономики из-за пандемии коронавируса в прошлом году два триллиона рублей, примерно столько же приходится на текущий год, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на ПМЭФ. РФПИ рассказал об инвестиционном климате России

"Пакет поддержки, который выплатили за 20-й год, был примерно 2 триллиона рублей, это весь пакет поддержки. Еще сколько же примерно сейчас на 21-й год приходится", — сказал Белоусов, выступая на площадке "Знание" на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.