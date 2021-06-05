2021-06-05T16:57:28+03:00
2021-06-05T16:57:28+03:00
2021-06-05T16:57:28+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210605/833864361.html
Эксперт предсказал скорую конкуренцию с роботами на рынке труда
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Новому поколению на рынке труда придется конкурировать не только с опытными работниками, но и с роботами, заявил на ПМЭФ замдекана экономического факультета МГУ по развитию Сергей... ПРАЙМ, 05.06.2021
рынок труда, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83269/23/832692359.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83269/23/832692359.jpg
https://1prime.ru/images/83269/23/832692358.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83269/23/832692358.jpg
https://1prime.ru/images/83269/23/832692346.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83269/23/832692346.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210421/833510042.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Новому поколению на рынке труда придется конкурировать не только с опытными работниками, но и с роботами, заявил на ПМЭФ замдекана экономического факультета МГУ по развитию Сергей Трухачев.
"Современную молодежь ждет очень тяжелое будущее. Есть такой анекдот, что современному цифровому предприятию нужно для того, чтобы оно эффективно работало два живых существа: собака, которая отгоняла бы всех, кто туда пытается проникнуть и охранник, который бы кормил эту собаку. Обычно молодежь конкурирует с предыдущими поколениями. А нынешняя молодежь будет конкурировать еще с роботами", — сказал он на ПМЭФ.
"Роботам она (молодежь – ред.) проиграет, потому что роботы будут сжирать прежде всего неквалифицированный труд. Не столько неквалифицированный труд, сколько средний класс. И молодежь будет вытесняться в сферы низкооплачиваемого неквалифицируемого труда. Поэтому, мне кажется, что финансовая грамотность – это шанс для молодежи", — добавил он.