С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Новому поколению на рынке труда придется конкурировать не только с опытными работниками, но и с роботами, заявил на ПМЭФ замдекана экономического факультета МГУ по развитию Сергей Трухачев. Путин пообещал восстановить рынок труда и доходы россиян

"Современную молодежь ждет очень тяжелое будущее. Есть такой анекдот, что современному цифровому предприятию нужно для того, чтобы оно эффективно работало два живых существа: собака, которая отгоняла бы всех, кто туда пытается проникнуть и охранник, который бы кормил эту собаку. Обычно молодежь конкурирует с предыдущими поколениями. А нынешняя молодежь будет конкурировать еще с роботами", — сказал он на ПМЭФ.

"Роботам она (молодежь – ред.) проиграет, потому что роботы будут сжирать прежде всего неквалифицированный труд. Не столько неквалифицированный труд, сколько средний класс. И молодежь будет вытесняться в сферы низкооплачиваемого неквалифицируемого труда. Поэтому, мне кажется, что финансовая грамотность – это шанс для молодежи", — добавил он.