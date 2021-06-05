МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Экономка Российской Федерации полностью восстановится от "коронакризиса" уже к концу текущего 2021 года. Такое заявление сделал, выступая на ПМЭФ-2021, помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин.

"По сути, можно сказать, что 21 год – это год полного восстановления экономики от кризисных явлений. К концу этого года это восстановление произойдет", — отметил он.

Выступая в студии "Знание" на ПМЭФ, Орешкин отметил, что пока решены не все проблемы в сфере безработицы. Решения, которые озвучил накануне президент страны Владимир Путин, призваны этому процессу помочь.

В том числе, напомнил Орешкин, Путин поручил запустить в ближайшее время постоянно действующую программу молодежной занятости, включая предпринимательство.

Он добавил, что программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), о которых говорил накануне президент, направят ан то, чтобы облегчить бизнесу доступ к финансированию.