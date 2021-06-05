2021-06-05T19:18:32+03:00
2021-06-05T19:18:32+03:00
2021-06-05T19:18:32+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210605/833865171.html
Белоусов назвал автора льготных кредитов для бизнеса
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Антикризисную программу кредитования бизнеса при условии сохранения занятости придумал лично премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил его первый заместитель Андрей Белоусов... ПРАЙМ, 05.06.2021
бизнес, андрей белоусов, михаил мишустин, новости, экономика, бизнес
https://1prime.ru/images/83316/26/833162632.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83316/26/833162632.jpg
https://1prime.ru/images/83316/26/833162631.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83316/26/833162631.jpg
https://1prime.ru/images/83316/26/833162619.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83316/26/833162619.jpg
https://1prime.ru/articles/20210605/833863910.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Антикризисную программу кредитования бизнеса при условии сохранения занятости придумал лично премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил его первый заместитель Андрей Белоусов.
Правительство с 1 июня 2020 года запустило программу специальных кредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Она известна как "ФОТ 2.0". Программа предусматривала списание всего кредита и процентов по нему при сохранении к 1 апреля 2021 года не менее 90% сотрудников и половины суммы — при сохранении не менее 80%.
Премьер в мае говорил о том, что благодаря программе удалось сохранить около 5,5 миллиона рабочих мест.
"Была совершенно гениальная находка, я сейчас автора назову ее — это лично придумал Михаил Владимирович Мишустин, это так называемая программа "ФОТ 2.0", — сказал Белоусов на встрече с участниками международного молодежного экономического форума в рамках ПМЭФ.
Дискуссия посвящена тому, как пандемия изменила экономику России. Первый вице-премьер рассказал участникам сессии о том, как работает и продолжает работать кабмин во времена коронавируса. Он также поинтересовался у участников встречи, какие меры предложили бы они, исходя из развития ситуации.