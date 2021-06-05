С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Антикризисную программу кредитования бизнеса при условии сохранения занятости придумал лично премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил его первый заместитель Андрей Белоусов. ПМЭФ-2021: навстречу миру в масках

Правительство с 1 июня 2020 года запустило программу специальных кредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Она известна как "ФОТ 2.0". Программа предусматривала списание всего кредита и процентов по нему при сохранении к 1 апреля 2021 года не менее 90% сотрудников и половины суммы — при сохранении не менее 80%.

Премьер в мае говорил о том, что благодаря программе удалось сохранить около 5,5 миллиона рабочих мест.

"Была совершенно гениальная находка, я сейчас автора назову ее — это лично придумал Михаил Владимирович Мишустин, это так называемая программа "ФОТ 2.0", — сказал Белоусов на встрече с участниками международного молодежного экономического форума в рамках ПМЭФ.

Дискуссия посвящена тому, как пандемия изменила экономику России. Первый вице-премьер рассказал участникам сессии о том, как работает и продолжает работать кабмин во времена коронавируса. Он также поинтересовался у участников встречи, какие меры предложили бы они, исходя из развития ситуации.