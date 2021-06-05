МИНСК, 5 июн — ПРАЙМ. Минск готов переключиться на российские и азиатские технологии с европейских и американских, а также прибегнуть к специальным защитным мерам по отношению к западным товарам народного потребления в качестве ответа на введенные против него санкции, заявил премьер Белоруссии Роман Головченко. Минск получил оставшиеся $500 миллионов российского кредита

"Конечно, мы будем вынуждены уходить от западных товаров, от западных технологий. Мы готовы переключиться в том числе на азиатские технологии, которые последние несколько десятилетий семимильными шагами движутся вперед. По предварительным подсчетам, один Китай может заменить 90% европейских и американских технологий. Плюс к этому российские технологии, которые достаточно активно развиваются", — сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанному в субботу.

Он подчеркнул, что в Минске знают, кем заменить поставщиков, готовы переориентироваться. "Разрыв технологий сейчас минимальный", — подчеркнул глава правительства.

"Мы готовы к тому, чтобы применять специальные защитные меры в отношении нашего рынка. Это касается не только инвестиционного импорта в Беларусь, но и товаров народного потребления. У нас есть все полномочия для того, чтобы действовать в защиту наших интересов", — подчеркнул премьер-министр.

Головченко напомнил, что "комплекс мер в ответ на санкции готов".