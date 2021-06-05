МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил отменить ряд льгот, включая материнский капитал, для россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, сообщили РИА Новости. Власти рассказали, сколько детей получили материнский капитал в 2020 году

"Справедливость подразумевает использование всевозможных льгот, бонусов, которые государство предоставляет людям, исходя из их возможности", — заявил Аксаков в ходе беседы с изданием URA.RU.

Аксаков считает, что высокий уровень заработка должен исключать получение гражданами льгот, в том числе связанных с рождением детей.

"Он и так сможет оплатить дополнительные расходы. Зачем олигарху выдавать материальную помощь?" — спросил депутат.

По его мнению, те, кто получает выше пяти миллионов в год, в льготах не нуждаются.

"Сейчас у нас прогрессивная шкала действует от пяти миллионов рублей. Давайте хотя бы с этого начнем. Хотя можно было бы и меньше", — предложил депутат.

Аксаков добавил, что со временем данную планку можно опустить до трех миллионов рублей в год. Он отметил, что у большинства граждан РФ годовые доходы не превышают миллиона рублей.

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