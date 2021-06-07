МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Все больше товаров требуют упаковки из картона, цена на которую с начала года выросла более чем в полтора раза. Это добавляет лепту в подорожание потребительских товаров. Справиться с этим поможет упрощение импорта макулатуры и снижение пошлин на ее ввоз, уверены участники рынка.

С начала текущего года цена на макулатуру увеличилась почти в три раза, стоимость макулатурных картонов — более чем на 110%, а цена на гофроупаковку выросла на 60%, отмечает ассоциация производителей товаров широкого спроса "Русбренд". Картон для посылок из интернет-магазинов Китая можно производить на Дальнем Востоке

По данным ассоциации, большинство потребительских товаров упаковывается в картонную упаковку, в том числе, для транспортировки. Она максимально проста в использовании и в переработке, уже давно стала частью экономики замкнутого цикла. Высокий спрос на упаковку из гофрокартона привел к острому дефициту вторичного сырья, и более чем трехкратному росту стоимости макулатуры.

"Рост спроса связан с рядом факторов, в том числе, с активным развитием электронной коммерции после начала пандемии. В начале года производство упаковки из гофрированного картона выросло более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодня 73% тарного картона для производства гофроупаковки производится из макулатуры, а значит, весь рынок зависит от цен на нее. При этом основным маркетмейкером, определяющим уровень цен на этом рынке, являются крупные розничные сети, которые, воспользовавшись ситуацией с дефицитом макулатуры, увеличили на нее цены", — отмечают участники отрасли.

В конце апреля Ассоциация "Русбренд" (крупнейшая российская ассоциация производителей товаров широкого спроса, которая объединяет более 50 ведущих отечественных и международных компаний) обратилась к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой рассмотреть возможность применения мер экономического реагирования, которые могли бы способствовать стабилизации спроса и предложения на рынках упаковочных материалов, в том числе рынке гофроупаковки.

Члены ассоциации, основываясь на данных мониторингов рынков и наблюдаемой динамике ценовых индексов, прогнозируют дальнейшее удорожание всех видов упаковки в краткосрочной перспективе, что вызывает обеспокоенность, поскольку уже в ближайшее время они будут вынуждены закупать сырье и упаковку по более высоким ценам, что повлечет за собой дальнейший рост себестоимости готовой продукции и в конечном счете неизбежно повлияет на розничные цены потребительских товаров.

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОДОРОЖАНИЯ

На необходимость срочного принятия регуляторных мер в отношении упаковки из гофрокартона, которые бы позволили сдержать рост себестоимости производства подсолнечного масла, указывали в своем письме главе Минпромторга Денису Мантурову в Масложировом союзе России.

Напомним, что в начале года президент уже поднимал вопрос о резком росте цен на базовые продукты питания, в разы выше, чем фактические и плановые показатели инфляции, после чего со стороны правительства были предприняты меры по усилению контроля за ценами на потребительском рынке с установлением постоянного мониторинга стоимости отдельных категорий товаров и услуг.

Кроме упаковки из гофрированного картона макулатура используется и для других видов упаковки. Так, большая часть упаковки для яиц, рост цен на которые в последнее время происходил особенно активно, произведена на 100% из макулатуры. Она используется и для производства других товаров первой необходимости — туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец.

В настоящее время заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут обратилась в Минпромторг России с предложением оказать содействие по стабилизации спроса и предложения на рынке упаковочных материалов, а также по недопущению роста цен на упаковочные материалы для пищевой и перерабатывающей промышленности. В настоящее время ведомства рассматривают варианты регулирования стоимости сырья для производства упаковки, чтобы не допустить подорожания продуктов.

Вопросом активно занимается и Федеральная антимонопольная служба, которая направила запросы компаниям, осуществляющим заготовку макулатуры, в том числе предприятиям розничной торговли, с требованием о предоставлении информации о процессе заготовки и реализации макулатуры. Похожие запросы получили и производители тарных картонов и гофроупаковки, а также их объединения.

В конце апреля президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой поддержать оперативные меры, направленные на устранение сложившегося дефицита макулатуры и последующее существенное снижение стоимости упаковки из гофрокартона, а именно — установление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на макулатуру и упрощение режима импорта макулатуры из стран ЕС в рамках Базельской конвенции. В письме "ОПОРЫ РОССИИ" подчеркивается, что принятие указанных мер позволит снизить стоимость упаковки для всех субъектов малого и среднего бизнеса в России. Бездействие же по обозначенным вопросам, наоборот, может привести в краткосрочной перспективе к остановкам и даже банкротствам некоторых заводов по производству упаковки и упаковочных материалов, а также к дальнейшему росту стоимости упаковки из гофрированного картона.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Как пояснил директор Информационно-аналитического центра по вопросам внешней торговой деятельности Минпромторга России Андрей Точин, в рамках совершенствования законодательства в сфере обращения с отходами страны ЕС запрашивали другие страны об условиях, на которых им может быть реализовано вторичное сырье. Существует несколько режимов для такой торговли, основные условно можно обозначить как "полный запрет", "уведомление и подтверждение" и "без ограничений". Минпромторг выбрал второй вариант, хотя в отношении других стран каких-либо ограничений для импорта макулатуры не установлено. Это означает, что только в отношении макулатуры из стран ЕС ответственные ведомства двух стран должны согласовывать сделку между собой, отметил Точин.

По словам управляющего партнера информационно-аналитического агентства целлюлозно-бумажной промышленности "Центр системных решений" Дениса Кондратьева, цены на макулатуру марки МС-5Б, единственного сырья для производства макулатурного тарного картона, достигли рекордных значений — в отдельные периоды до 27 тысяч рублей за тонну. Она стала самой дорогой маркой макулатуры впервые в истории, при этом ее запас у заводов-переработчиков составляет в среднем 2-3 дня.

Дефицит макулатуры марки МС-5Б вынуждает ввозить этот вид вторсырья из-за рубежа по более высокой цене, чем на внутреннем рынке, что еще больше ухудшает экономику предприятий. По словам эксперта, уровень сбора макулатуры марки МС-5Б достиг около 90%, и других регуляторных инструментов сокращения стоимости сырья для производства упаковки кроме снятия барьеров для импорта макулатуры в краткосрочной перспективе у государства не остается.

Еще в июне 2020 года на необходимость скорейшей корректировки правил импорта макулатуры из ЕС и установления нулевой ввозной пошлины как единственных средств восстановления рентабельности переработки без увеличения стоимости упаковки указывал в письме на имя вице-премьера Виктории Абрамченко президент "Деловой России" Павел Титов. Указанные решения были обозначены как наиболее простые и эффективные для облегчения положения отрасли до момента реализации других мер поддержки, имеющих долгосрочный характер.

Неоднократно обращалась во все курирующие ведомства, а также в аппарат правительства с аналогичными предложениями и крупнейшая саморегулируемая организация отрасли переработки макулатуры "Лига переработчиков макулатуры". Переработчики макулатуры и производители упаковки уверены, что снижение цен на макулатуру, которого можно добиться достаточно быстро за счет реализации инициатив, поможет снизить стоимость упаковки и конечную цену многих потребительских товаров.

ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Задача принятия оперативных решений, направленных на снижение стоимости гофроупаковки, уже обсуждалась в Минпромторге 1 апреля на совещании с заместителем министра промышленности и торговли Виктором Евтуховым, который тогда курировал тему. Переработчики макулатуры и производители гофроупаковки выразили общее мнение о необходимости отмены 5%-ой пошлины на импорт макулатуры и устранении барьеров для ее импорта из стран Евросоюза в рамках Базельской конвенции. По результатам обсуждения было принято решение поддержать предложения по импорту макулатуры и направить соответствующую позицию для рассмотрения Абрамченко.

Тем не менее, за два месяца целесообразность внедрения соответствующих инициатив не была рассмотрена. После обращения ассоциации "Русбренд" в начале июня состоялось совещание Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга с участниками рынка переработки макулатуры и производства гофроупаковки, на котором вновь была обозначена проблема дефицита макулатуры на внутреннем рынке, приводящая к существенному росту цены на упаковку.

Участники совещания сошлись во мнении, что снятие барьеров для импорта макулатуры является оптимальным оперативным решением для стабилизации цен на упаковку из гофрированного картона. Сейчас за решение задачи в Минпромторге ответственным стал заместитель министра Олег Бочаров, от решений которого по сути зависит, будут ли снижаться цены на макулатуру, а значит, удастся ли остановить подорожание упаковки и соответственно базовых продуктов питания, а значит и выполнение поручений президента России.