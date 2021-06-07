МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ рассматривает вопрос упрощенного варианта завоза в страну трудовых мигрантов в строительную отрасль и их вакцинации, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Минпромторг не поддержал замену трудовых мигрантов заключенными

"Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию", — сказал Хуснуллин в эфире программы Тины Канделаки "Специальный гость" на RTVI.

По его словам, отсутствие трудовых мигрантов — основная проблема в строительной отрасли России на сегодняшний день.

"Для нашей страны это (отсутствие рабочей силы на стройках — ред.) очень большие риски, это подрыв экономики страны, то есть мы просто развиваться не будем", — подчеркнул он.

Вице-премьер подчеркнул, что отсутствие рабочих мигрантов на стройках России в период пандемии коронавируса "еще как ударило" по отрасли.