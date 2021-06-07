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Кабмин рассматривает упрощенный завоз трудовых мигрантов в Россию
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Правительство РФ рассматривает вопрос упрощенного варианта завоза в страну трудовых мигрантов в строительную отрасль и их вакцинации, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. "Мы... ПРАЙМ, 07.06.2021
правительство, мигранты, новости, экономика
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ рассматривает вопрос упрощенного варианта завоза в страну трудовых мигрантов в строительную отрасль и их вакцинации, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию", — сказал Хуснуллин в эфире программы Тины Канделаки "Специальный гость" на RTVI.
По его словам, отсутствие трудовых мигрантов — основная проблема в строительной отрасли России на сегодняшний день.
"Для нашей страны это (отсутствие рабочей силы на стройках — ред.) очень большие риски, это подрыв экономики страны, то есть мы просто развиваться не будем", — подчеркнул он.
Вице-премьер подчеркнул, что отсутствие рабочих мигрантов на стройках России в период пандемии коронавируса "еще как ударило" по отрасли.