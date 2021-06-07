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https://1prime.ru/state_regulation/20210607/833874701.html
Международные резервы России в мае выросли
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Международные резервы РФ по состоянию на 1 июня составили 605,232 миллиарда долларов против 590,476 миллиарда на 1 мая, сообщил Банк России. Таким образом, за май резервы выросли... ПРАЙМ, 07.06.2021
цб рф, международные резервы рф, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 июня составили 605,232 миллиарда долларов против 590,476 миллиарда на 1 мая, сообщил Банк России.
Таким образом, за май резервы выросли на 14,756 миллиарда долларов, или на 2,5%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.