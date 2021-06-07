МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 июня составили 605,232 миллиарда долларов против 590,476 миллиарда на 1 мая, сообщил Банк России.

Таким образом, за май резервы выросли на 14,756 миллиарда долларов, или на 2,5%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.