МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Россия уведомила Нидерланды о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения, оно прекратит действовать с 1 января 2022 года, говорится в сообщении Минфина РФ. Государственная дума рассмотрит изменения в Налоговый кодекс в июне

Президент России Владимир Путин в конце мая подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. В марте 2020 года он поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

Изменения пока затронули четыре страны — Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды. В мае замминистра финансов Алексей Сазанов называл в очереди на пересмотр еще три юрисдикции — Гонконг, Сингапур и Швейцарию.

"Министерство иностранных дел РФ нотой от 07.06.2021 № 6251/1едн официально уведомило нидерландскую сторону о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 16.12.1996. Согласно нормам статьи 31 соглашения, указанное соглашение прекращает свое действие с 1 января 2022 года", — сообщил Минфин.

Министерство сообщало, что провело несколько раундов переговоров с коллегами из Нидерландов, однако они не увенчались успехом. Подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.