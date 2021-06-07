МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России в мае ускорилась в месячном выражении до 0,74% с 0,58% в апреле, в годовом — до 6,02% с 5,53% месяцем ранее, сообщил в понедельник Росстат. В России за месяц резко подорожал неожиданный продукт

Инфляция в 6% зарегистрирована в РФ впервые с октября 2016 года (тогда рост цен в годовом выражении составил 6,1%).

"В мае 2021 года по сравнению с апрелем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,74%, по сравнению с декабрем 2020 года — 103,48% (в мае 2020 года — 100,27%, по сравнению с декабрем 2019 года — 102,4%)", — говорится в сообщении.

Как отмечает Росстат, рост потребительских цен на 1% и более зафиксирован в 15 субъектах РФ. Больше всего цены выросли на Чукотке (на 3,2%) и в Калмыкии (на 1,4%) в связи с удорожанием услуг на 11,8% и 3,6% соответственно. В Москве цены за месяц выросли на 0,7%, в Санкт-Петербурге — на 1%.

На минувшей неделе министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что по годовым значениям идет ускорение инфляции, при этом он указывал на необходимость учитывать базу прошлого года (когда действовали карантинные ограничения).

Весной прошлого года в России действовали ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и инфляция находилась на чуть более низких уровнях, чем обычно. Так, в мае 2020 года рост потребительских цен составил 0,27% месяц к месяцу.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ в 2021 году составит 4,3%, по прогнозу ЦБ — 4,7-5,2%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в среду озвучил свою оценку в 4,5-5%. Минэкономразвития свой прогноз по плану будет пересматривать в июле.