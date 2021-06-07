МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам, сообщается на сайте федерации. Часть россиян останется без пенсий с 1 августа

"Федерация независимых профсоюзов России озабочена затяжкой выполнения Вашего поручения по индексации пенсий работающим пенсионерам", — говорится в письме.

В нем отмечается, что правительство РФ не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, но также не внесло свой вариант по данному вопросу.

"Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров… ФНПР просит Вас вмешаться в сложившуюся ситуации", — отмечается в письме.

Федерация также выразила уверенность, что будет найдено справедливое решение этого сложного и запутанного вопроса

В письме также отмечается, что необходимо вернуть недоплаченные суммы работающим пенсионерам, восстановить индексацию.