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Профсоюзы просят Путина вмешаться в ситуацию с пенсиями ряда пенсионеров
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Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий... ПРАЙМ, 07.06.2021
владимир путин, россия, пенсии, пенсии, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам, сообщается на сайте федерации.
"Федерация независимых профсоюзов России озабочена затяжкой выполнения Вашего поручения по индексации пенсий работающим пенсионерам", — говорится в письме.
В нем отмечается, что правительство РФ не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, но также не внесло свой вариант по данному вопросу.
"Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров… ФНПР просит Вас вмешаться в сложившуюся ситуации", — отмечается в письме.
Федерация также выразила уверенность, что будет найдено справедливое решение этого сложного и запутанного вопроса
В письме также отмечается, что необходимо вернуть недоплаченные суммы работающим пенсионерам, восстановить индексацию.