МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в России в мае в месячном выражении ускорилась до 0,96% с 0,75% в апреле, а в годовом выражении — до 7,4% с 6,55% месяцем ранее, говорится в сообщении Росстата. В России за месяц резко подорожал неожиданный продукт

С начала года продовольственные товары в РФ подорожали на 4,85%.

Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в мае выросли на 0,68% к апрелю (к маю прошлого года — на 7,24%, к декабрю 2020 года — на 3,77%).

Цены на плодоовощную продукцию выросли на 2,94% к апрелю. По сравнению с маем 2020 года рост составил 8,23%, а по сравнению с декабрем — 13,08%.

Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,74% (в годовом выражении — на 6,68%, к декабрю — на 3,27%). Цены на алкогольные напитки в мае выросли на 0,34% по сравнению с апрелем. К маю 2020 года они увеличились на 2,33%, а к декабрю — на 1,66%.