МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. России предсказывают аномально высокий рост экономики по итогам мая. Об этом в интервью "Известиям" рассказал министр экономического развития Максим Решетников. Назван срок полного восстановления экономики России

"Вполне естественно, что они (данные ВВП за май 2021 года) будут аномально высокими, потому что в основе у нас лежит май прошлого года, когда ограничения все еще были достаточно жесткими", — объяснил он.

По словам Решетникова, статистические показатели роста ВВП правильнее всего сравнивать с данными 2019 года, на который не оказала влияние пандемия коронавируса. "Экономика восстанавливается лучше ожиданий, показывает свою устойчивость", — сказал министр.

Помимо этого, как считает Решетников, положительную динамику необходимо подкрепить "системными изменениями и новыми инвестиционными проектами".

Основной же зоной риска для российской экономики он назвал состояние мировой экономики, которая в последнее время подвержена колебаниям.