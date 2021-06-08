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России предсказывают аномально высокий рост экономики
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России предсказывают аномально высокий рост экономики по итогам мая. Об этом в интервью "Известиям" рассказал министр экономического развития Максим Решетников. "Вполне... ПРАЙМ, 08.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. России предсказывают аномально высокий рост экономики по итогам мая. Об этом в интервью "Известиям" рассказал министр экономического развития Максим Решетников.
"Вполне естественно, что они (данные ВВП за май 2021 года) будут аномально высокими, потому что в основе у нас лежит май прошлого года, когда ограничения все еще были достаточно жесткими", — объяснил он.
По словам Решетникова, статистические показатели роста ВВП правильнее всего сравнивать с данными 2019 года, на который не оказала влияние пандемия коронавируса. "Экономика восстанавливается лучше ожиданий, показывает свою устойчивость", — сказал министр.
Помимо этого, как считает Решетников, положительную динамику необходимо подкрепить "системными изменениями и новыми инвестиционными проектами".
Основной же зоной риска для российской экономики он назвал состояние мировой экономики, которая в последнее время подвержена колебаниям.