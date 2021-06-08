МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-апреле снизилось на 8,4% в годовом выражении и составило 41,2 миллиарда долларов, сообщается в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС). Европа столкнулась с внеплановым дефицитом газа

По данным ФТС, в январе-апреле 2021 года внешнеторговый оборот России вырос на 16% в годовом выражении и составил 217,8 миллиарда долларов.

Экспорт России составил 129,5 миллиарда долларов, увеличившись на 11,3%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 85,9%, на страны СНГ — 14,1%.

Основой российского экспорта в январе-апреле 2021 года традиционно были топливно-энергетические товары – их удельный вес в товарной структуре экспорта составил 52,1% (в январе-апреле прошлого года – 58,1%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 56,1%, в страны СНГ – 27,6% (год назад — 63% и 24,8% соответственно).

Импорт России в январе-апреле составил 88,3 миллиарда долларов, увеличившись на 23,7% в годовом выражении. На страны дальнего зарубежья приходилось 89,8%, на страны СНГ — 10,2%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 49,6% (в январе-апреле прошлого года — 45,7%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 52,9% (год назад — 48,5%), из стран СНГ — 20,5% (год назад — 23,1%). Стоимостный объем ввоза этой продукции вырос на 34,9%, в том числе электрического оборудования — на 28,4%, механического оборудования — на 25,7%, инструментов и оптических аппаратов — на 10,4%. Физический объем импорта легковых автомобилей возрос на 65,6%, грузовых автомобилей — на 75,7%.

В страновой структуре внешней торговли на долю Евросоюза в январе-апреле 2021 года приходилось 35,4% российского товарооборота (годом ранее — 36,3%), на страны СНГ — 12,5% (против 12%), на страны ЕАЭС — 9,3% (против 8,2%), на страны АТЭС — 34,1% (против 33,6%).