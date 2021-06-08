МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-апреле вырос на 13,4% в годовом выражении и составил 76,691 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В том числе экспорт из РФ в Евросоюз вырос на 10%, составив 48,554 миллиарда долларов, импорт в Россию из ЕС вырос на 19,8% — до 28,137 миллиарда.

Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ снизилась до 35,4% с 36,3% годом ранее. Профицит внешней торговли России за четыре месяца снизился

РОССИЯ — КИТАЙ

Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-апреле вырос на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 39,193 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из России в Китай вырос на 13,1% и составил 18,821 миллиарда долларов, импорт в РФ из КНР — подскочил на 32,2%, до 20,372 миллиарда.

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла до 18,1% с 17,2% годом ранее.

РОССИЯ — БЕЛОРУССИЯ

Оборот торговли между Россией и Белоруссией в январе-апреле вырос на 37,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 11,451 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе, экспорт из РФ в Белоруссию составил 6,864 миллиарда долларов (рост на 53,8%), импорт в Россию из Белоруссии — 4,587 миллиарда (увеличение на 18,5%).

Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла до 5,3% с 4,5% годом ранее. Дефицит торгового баланса США в апреле снизился сильнее прогноза

РОССИЯ — США

Оборот внешней торговли между Россией и США в январе-апреле составил 10,221 миллиарда долларов, увеличившись на 15,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе, экспорт из России в США составил 47,55 миллиарда долларов (рост на 14,5%), импорт в РФ из Штатов — 54,66 миллиарда (рост на 16,7%).

Доля США в общем обороте внешней торговли России за отчетный период осталась на уровнем показателя за аналогичный период прошлого года — 4,7%.

РОССИЯ — УКРАИНА

Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-апреле составил 3,292 миллиарда долларов, увеличившись на 1,4% в годовом выражении, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В том числе экспорт из РФ на Украину составил 2,167 миллиарда долларов (рост на 5,4%), импорт в Россию с Украины — 1,125 миллиарда долларов (снижение на 5,5%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 1,5% с 1,7% годом ранее.