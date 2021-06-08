МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста мировой экономики на текущий год на 1,5 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями — до 5,6%, что будет рекордным за 80 лет восстановлением после рецессии, говорится в докладе ВБ по перспективам мировой экономики. Россия увеличила оборот торговли с рядом ключевых партнеров

"В 2021 году ожидается рост мировой экономики на 5,6% – это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, преимущественно обусловленный интенсивным подъемом экономической активности в нескольких крупных странах", — пишет банк. Тем не менее ВБ отмечает, что многие развивающиеся страны продолжают испытывать трудности, пытаясь справиться с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

В 2022 году ВБ ждет роста мировой экономики на 4,3%, что на 0,5 процентного пункта выше январского прогноза. В 2020 году, по оценкам банка, мировой ВВП упал на 3,5%.

Также Всемирный банк в своем докладе затрагивает тему инфляции и отмечает, что, скорее всего, в оставшиеся месяцы текущего года ускорение инфляции в мире продолжится, однако в большинстве стран, применяющих инструменты таргетирования инфляции, ее уровень, как ожидается, не выйдет за рамки целевых показателей.

"В предстоящие месяцы повышенный уровень инфляции в мире может осложнить выбор решений в области экономической политики странами с формирующимся рынком и развивающимися странами, поскольку некоторые из этих стран продолжают опираться на меры стимулирования экономического роста для обеспечения устойчивого восстановления", — предупредил директор группы прогнозов ВБ Айхан Косе.

"Если не принять меры по нейтрализации рисков, связанных с рекордно высокой задолженностью, то эти страны останутся уязвимыми к стрессовым ситуациям на финансовых рынках, которые могут возникнуть, если инвесторы изменят свое отношение к рискам в результате роста инфляции в странах с развитой экономикой", — добавил эксперт.