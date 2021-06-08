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В США рассказали, кто из известных миллиардеров избегал уплаты налогов
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Миллиардеры в США, среди них Джефф Безос, Илон Маск и Уоррен Баффет, практически не платили налоги, несмотря на рост своего состояния, сообщается в статье независимой организации... ПРАЙМ, 08.06.2021
налоги, джефф безос, илон маск, миллиардер, новости, экономика, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. Миллиардеры в США, среди них Джефф Безос, Илон Маск и Уоррен Баффет, практически не платили налоги, несмотря на рост своего состояния, сообщается в статье независимой организации журналистских расследований ProPublica со ссылкой на попавшие в ее распоряжение данные американской налоговой службы IRS.
Данные, которые заполучила организация, покрывают период в 15 лет. Как следует из доклада, основатель Amazon Джефф Безос не заплатил федеральные подоходные налоги в 2007 и 2011, а глава Tesla Илон Маск смог избежать налогов в 2018 году. В докладе также упоминаются миллиардеры Майкл Блумберг и Карл Айкан, финансист Джордж Сорос.
Как отмечает организация, с 2014 по 2018 год богатейшие 25 человек из списка Forbes заплатили $13,6 миллиардов федеральных подоходных налогов, а их общее состояние за это время выросло на $401 миллиард. "Это поразительная сумма, но реальная налоговая ставка оставила всего 3,4%", —пишет ProPublica.
Как заявил глава IRS Чарльз Реттиг на слушаниях в сенате, в отношении доклада начато расследование. "Могу подтвердить, что идет расследование относительно предположения, что информация поступила из источника в налоговой службе США", — приводит его слова газета New York Times.