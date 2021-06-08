МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Европейский Союз и США примут решение об отмене дополнительных пошлин на импорт из ЕС в США стальной и алюминиевой продукции, введенных при Дональде Трампе, передает агентство Блумберг со ссылкой на черновик совместного заявления в преддверии саммита ЕС-США, который пройдет 15 июня в Брюсселе. США назвали действия, которых ждут от Германии по "Северному потоку-2"

Соединенные Штаты при президентстве Трампа наложили в первой половине 2018 года пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из союза — в 25% и 10% соответственно. ЕС ввел ответные тарифы.

"Лидеры Европейского союза и президент Джо Байден обязуются положить конец острым торговым спорам в рамках саммита, который пройдет на следующей неделе, и обещают отменить тарифы, связанные со стальной и алюминиевой продукцией, до конца года", — сообщает агентство.

По имеющимся данным, в ходе саммита лидеры Евросоюза и США также намерены урегулировать разногласия, связанные со спорами в ВТО по Airbus и Boeing до 11 июля. Отмечается, что текст заявления все еще может быть изменен. Ранее сообщалось, что в марте стороны договорились приостановить действие всех пошлин на первоначальный период в 4 месяца, до июля.

В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз разлитых товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках разбирательства о субсидировании Евросоюзом Airbus. Затем ВТО разрешила и ЕС ввести пошлины на товары объемом в 4 миллиарда долларов в год в ответ на поддержку, выделенную США Boeing, и ЕС осенью зеркально ответил Штатам на их пошлины по Airbus. Евросоюз неоднократно заявлял о необходимости договориться по этим спорам и выражал готовность снять свои новые тарифы.

Руководители институтов власти ЕС ранее выражали надежду, что приход на пост президента США Байдена вместо Дональда Трампа позволит "перезагрузить" отношения страны и союза, в которых при Трампе появились разногласия по ряду вопросов, в том числе в сфере торговли и международных отношений.