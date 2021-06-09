МОСКВА, 9 июня — ПРАЙМ. Покупатели элитных алмазов начали "безумно" скупать камни, несмотря на то, что цены на них завышены. Так, на последнем закрытом аукционе De Beers, который состоялся в начале июня, в ряде случаев стоимость камней была на 10% выше, чем во время прошлых распродаж. Об этом сообщает Bloomberg. Биткоин дорожает на 5% после признания средством платежа в Сальвадоре

Отмечается, что готовность покупать камни по завышенной цене демонстрирует растущий спрос в индустрии, которая почти полностью была остановлена пандемией. На данный момент огранщики и полировщики, которые составляют основу мирового алмазного рынка, яростно конкурируют за камни.

Покупатели, известные как сайтхолдеры (в том числе Signet Jewelers, Graff и Tiffany & Co.), покупают камни De Beers на торгах в Габороне (Ботсвана). В продажах принимает участие ограниченное количество компаний, отобранных концерном, — их называют "алмазным синдикатом". Концерн устанавливает цены на бриллианты, и в последнее время они выше рыночных.

С 2020 года алмазная отрасль сильно пострадала из-за пандемии коронавируса и падения спроса на ювелирные украшения. В итоге цены на драгоценные камни упали до десятилетнего минимума. В 2021-м производство алмазов оказалось на 20-25% ниже доковидного уровня на фоне опустошения запасов добывающих компаний.

Восстановления рынка ждут не раньше 2025 года, при этом предложение будет расти от силы на 1-2% в год.